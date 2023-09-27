Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони
Кабінет міністрів України 27 вересня призначив трьох нових заступників міністра оборони, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє представник уряду у ВР Тарас Мельничук, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Новими заступниками стали Юрій Джигира, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.
Черногоренко стала заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вона раніше запускала електронні лікарняні, єМалятко, та Армію дронів.
Передісторія:
- 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства.
- 5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
- 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.