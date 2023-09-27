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Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони

Кабмін призначив трьох нових заступників міністра оборони
Фото: mil.gov.ua

Кабінет міністрів України 27 вересня призначив трьох нових заступників міністра оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє представник уряду у ВР Тарас Мельничук, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Новими заступниками стали Юрій Джигира, Наталія Калмикова та Катерина Черногоренко.

Черногоренко стала заступником з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, вона раніше запускала електронні лікарняні, єМалятко, та Армію дронів.

Передісторія:

  • 18 вересня Кабінет міністрів звільнив з посад 6 заступників міністра оборони та держсекретаря міністерства. 
  • 5 вересня Рада відправила Олексія Резнікова у відставку з посади міністра оборони.
  • 6 вересня новим міністром призначили Рустема Умєрова.

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