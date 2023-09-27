У МЗС прокоментували наміри РФ повернутися до складу Ради ООН з прав людини

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко в середу прокоментував наміри Росії повернутись до складу Ради ООН з прав людини, звідки її прогнали у квітні 2022 року після повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє Європейська правда.

Свій коментар Ніколенко опублікував у Facebook.

За словами речника МЗС, просуванням своєї кандидатури до Ради ООН із прав людини Росія намагається довести, що "може продовжувати безкарно грубо порушувати права людини, скоювати воєнні злочини та злочини проти людяності".

"Позиція України чітка: Росія не має отримати права повернутися до одного із ключових органів ООН, допоки вона не понесе відповідальність за всі злочини", – наголосив речник зовнішньополітичного відомства.

"Місце російських воєнних злочинців на лавах трибуналу, а не в Раді ООН з прав людини", – додав він.

Напередодні стало відомо, що РФ поширює серед держав-членів ООН позиційний документ із закликом підтримати її обрання до складу Ради з прав людини.

На наступних виборах, що відбудуться 10 жовтня, Росія змагатиметься з Албанією та Болгарією за два місця в Раді, зарезервовані для країн Центральної та Східної Європи. У голосуванні візьмуть участь усі 193 члени Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Нагадаємо, 7 квітня 2022 року Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію щодо призупинення членства Російської Федерації в Раді ООН з прав людини. Після цього рішення РФ зробила заяву про свій "добровільний вихід" зі складу Ради.