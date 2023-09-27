ОВА: Куп’янський напрямок в пріоритеті у росіян, щоб відволікти ЗСУ

Куп’янський напрямок для російських військових – пріоритеті, щоб відволікти ЗСУ від інших напрямків, де вони мають успіх, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Харківської обласної військової адміністрації із посиланням на заяву очільника ОВА Олега Синєгубова.

"Ворог завдає ударів керованими авіабомбами. Так, сьогодні зранку здійснювалися обстріли по мостових переправах, по місту Куп’янськ, загалом по куп’янському напрямку.

Це свідчить про те, що ворог фактично проводить підготовчі дії до майбутніх штурмових операцій.

І це у них відбувається хвилями – спочатку вони накопичують певну кількість своїх військових, потім здійснюють штурмові дії. Далі українські захисники наносять досить серйозні ураження, ворог знову здійснює ротацію і далі готується до штурмових дій".

За його словами, наразі куп'янський напрямок для російських військових – у пріоритеті, щоб відволікти ЗСУ від інших напрямків, де вони мають успіх.