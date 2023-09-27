ЗМІ: У Польщі спалахнув скандал через судно з нібито російським вугіллям

У Польщі спалахнув скандал через заяву сенатора від опозиційної партії "Громадянська коаліція" Кшиштофа Брейзи про нібито надходження в країну вугілля з Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє польський портал Onet.

"Нещодавно до Польщі дісталося понад мільйон тонн вугілля з російських портів. Перевезення на невеликих суднах (щоб не впадати у вічі) з Ленінградської області здійснюють російські моряки. Сьогодні я представлю документи та записи, що підтверджують цю практику" , - написав сенатор в соцмережі Twitter.

BUM! Понад мільйон тонн węgla z rosyjskich portów trafiło w ostatnim czasie do Polski. Transport małymi jednostkami (by nie rzucał się w oczy) з obwodu leningradzkiego realizują rosyjscy marynarze. Dziś przedstawię dokumenty i nagrania potwierdzające ten proceder. #RosjanieWPorcie — Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

До свого допису він додав відео з прибуттям корабля Roseburg та заявив, що судном керували громадяни РФ.

"У понеділок після 1:00 ночі в Щецині ми зареєстрували корабель Roseburg, за моїми даними, капітан і команда - росіяни. Він привозив вугілля з Виборзького порту. (Документи та перевірка проводяться групою з 3-х колег)" ,- зазначив сенатор.

W poniedziałek po 1:00 w nocy w Szczecinie zarejestrowaliśmy statek Roseburg, wg moich ustaleń kapitan i załoga to Rosjanie. Wwiózł węgiel z portu w Wyborgu. (dokumenty i kontrole realizował z grupą 3 współpracowników) pic.twitter.com/wm9srO1osS— Krzysztof Brejza (@KrzysztofBrejza) September 27, 2023

Відповідь морського відомства

Морське відомство в Щецині, куди заходив корабель, відповіло політику, що вугілля було з Казахстану, незважаючи на російський екіпаж.

За інформацією Onet, судно Roseburg вже вдруге цього року заходило до порту Щецина. Сенатор стверджував, що у Польщу з Росії могло потрапити до мільйона тонн вугілля. У відомстві спростовують слова опозиційного політика та заперечують, що йдеться про вугілля із Росії.

"В результаті співпраці зі службами національної податкової адміністрації ми отримали інформацію про те, що країною походження вугілля у зазначених сенатором випадках був Казахстан, і ця інформація також була передана сенатору" , - заявила у відповідь на запитання Onet Єва Вечорек, прессекретар морського керування в Щецині.

За словами представника управління, результати розслідування спростували надходження вугілля із Росії.

"Агент судна подав усі необхідні, відповідно до міжнародних конвенцій, документи, у тому числі декларацію вантажу, що містить інформацію про тип і кількість вантажу. Митні процедури, контроль за перевіркою походження товару, що перевозиться, та дотримання щодо цього введених ЄС санкцій належать до компетенції митного та податкового управління" ,- пояснює Вечорек.

Водночас Брейза стверджує, що в минулому були випадки, коли документи підробляли.