У Баку заявили про плани повернення азербайджанського населення до Карабаху

Влада Азербайджану заявила, що обговорює плани повернення етнічних азербайджанців до міста Ханкенді (вірменська назва Степанакерт), адміністративного центру і головного міста Нагірного Карабаху, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє азербайджанське інформагентство APA.

Голова Державного комітету у справах біженців та вимушених переселенців Азербайджану Ровшан Рзаєв 26 вересня зустрівся з групою азербайджанців, "які тридцять два роки тому стали вимушеними переселенцями з міста Ханкенді", йдеться у повідомленні.

"Відзначено, що в ситуації, що склалася, скоро велике повернення торкнеться і азербайджанського населення Ханкенді, яке стало вимушеними переселенцями", – повідомило інформагентство.

Станом на середину дня 27 вересня з Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 47 тисяч людей, які не хочуть залишатися у регіоні після його переходу під контроль Азербайджану.

У вівторок уряд Вірменії запустив у всіх регіонах країни спеціальні центри для підтримки вимушених переселенців з Карабаху. Також оголосили, що Вірменія готова приймати усіх співвітчизників, які хочуть виїхати з Карабаху.

У Єврокомісії закликали готуватися до ймовірного напливу біженців з Нагірного Карабаху.