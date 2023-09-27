Литва побудує на кордоні з Білоруссю та РФ додаткове загородження

В уряді Литви було досягнуто домовленості про встановлення додаткового фізичного бар'єра на кордоні з Білоруссю і Росією в болотистій місцевості, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте, повідомляє LRT.

Також на зустрічі були присутні міністр довкілля Литви Симонас Гентвілас і заступник директора Служби державних територій, що охороняються, Литви Альбертас Станісловайтіс.

За словами міністра внутрішніх справ, спільно з екологами та фахівцями територій, що охороняються, нам вдалося знайти рішення з найменшим впливом на природу.

"Необхідні додаткові заходи з охорони кордону, оскільки тільки цього року близько 700 нелегальних мігрантів не пройшли на в'їзд у болотисті місця на кордоні з Білоруссю, виявлено щонайменше 13 випадків контрабанди" , - сказала Білотайте.

Вона уточнила, що Литва робить це дуже відповідально, разом із фахівцями з охорони навколишнього середовища, оцінюючи можливий вплив на природу. Уряд отримав запевнення екологів, що вплив на природу буде мінімальним.

Загородженням доведеться закрити сотні кілометрів кордону

У Міністерстві наголошують, що жодних додаткових втручань або вирубки лісу не буде потрібно, оскільки фізичний бар'єр буде встановлений у прикордонній зоні, тобто там, де встановлені системи моніторингу.

На кордоні з Білоруссю на ділянці близько 122 кілометрів фізичного бар'єра немає: майже 58 кілометрів з них проходять поблизу прикордонних вод і близько 64 кілометрів сушею, поблизу струмків і боліт.

Уздовж кордону з Росією фізичного бар'єра немає приблизно на 230 кілометрах: майже вся ця відстань припадає на прикордонні води і близько семи кілометрів припадає на суходіл, поблизу струмків і боліт.

На тих ділянках, де державний кордон пролягає озерами і річками, фізичне загородження пропонується в цей час не зводити. Увесь кордон із Білоруссю і Росією, включно з місцями, де немає фізичного бар'єра, контролюється прикордонниками за допомогою систем спостереження.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Крім цього, департамент держбезпеки Литви раніше попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Також Білотайте заявляла, що Литва не виключає можливість закриття кордону з Росією у разі появи певних загроз безпеці держави.