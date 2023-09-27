Зеленський анонсував на осінь потужні заходи для посилення України

Президент України Володимир Зеленський у зверненні анонсував потужні заходи для посилення держави у вересні та до кінця осені, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського 27 вересня.

Зеленський повідомив, що провів кілька підготовчих нарад до потужних заходів для посилення держави вже цього місяця. Також повідомив, що команда вже працює над змістовним наповненням жовтня та листопада.

"Щоб не відбувалось у світі, якими б не були умови зовнішні, ми з вами маємо пам’ятати: лише наші умови, лише наше внутрішнє ставлення до України, до свободи й до наших цілей визначає те, коли ми досягнемо нашої мети. Головної мети. Перемоги України.

Сила для України не має альтернатив. І кожен, хто посилює державу, кожен і кожна, хто стає міцніше, та всі, хто допомагає боротися проти ворога і здобувати для України результати, – усі наближають нашу мету".