ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу Бахмута та Мар'їнки – Генштаб

Сили оборони продовжують стримувати російських окупантів поблизу Кліщіївки та Андріївки на Бахмутському напрямку, відбили атаку окупантів в районі Первомайського та Мар’їнки та продовжують наступ на Запорізькому напрямку.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 28 вересня.

Протягом минулої доби відбулося 26 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, цивільна лікарня, 2 цивільних підприємства та інша інфраструктура.Авіаційних ударів зазнали: Попівка Чернігівської області; Бологівка, Кругляківка Харківської області; Новоселівське, Надія, Новоєгорівка, Невське Луганської області; Ямполівка, Сіверськ, Спірне, Веселе, Андріївка, Костянтинівка, Північне, Торецьк, Авдіївка, Курахове, Водяне, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Новоданилівка Запорізької області; Миколаївка, Бургунка, Ольгівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському та Лиманському напрямках противник наступальних (штурмових) дій не вів. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. На Шахтарському напрямку наші захисники успішно відбили атаку противника в районі Рівнополя Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мав.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 2 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, зенітно-ракетному комплексу С-300 та 6 артилерійських засобах противника.