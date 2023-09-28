ЗСУ вночі знищили 34 "Шахеди" – Повітряні сили
У ніч на 28 вересня російські окупанти атакували Україну безпілотниками типу Shahed-131/136. Протиповітряна оборона знищила 34 ворожих "Шахеди".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Всього окупанти запустили 44 ударні БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ - РФ та мис Чауда - Крим).
"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 34 "Шахеди", – йдеться в повідомленні.
До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.
Також упродовж минулої доби знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня (Орлан, Зала, Суперкам).