Close button

ЗСУ за минулу добу знищили 330 окупантів та майже 40 артсистем – Генштаб

ЗСУ за минулу добу знищили 330 окупантів та майже 40 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Сили оборони України за минулу добу ліквідували приблизно 330 окупантів, а також знищили 4 танки, одну РСЗВ, 38 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 277 320 (+330) осіб,
  • танків – 4 679 (+4) од,
  • бойових броньованих машин – 8 962 (+12) од,
  • артилерійських систем – 6 375(+38) од,
  • РСЗВ − 793 (+1) од,
  • засобів ППО − 535 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
  • крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 20 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
  • спеціальної техніки − 929(+2) од.

Новини

Популярні теми форуму

analytics