ЗСУ за минулу добу знищили 330 окупантів та майже 40 артсистем – Генштаб
Сили оборони України за минулу добу ліквідували приблизно 330 окупантів, а також знищили 4 танки, одну РСЗВ, 38 артилерійських систем та іншу військову техніку противника.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 277 320 (+330) осіб,
- танків – 4 679 (+4) од,
- бойових броньованих машин – 8 962 (+12) од,
- артилерійських систем – 6 375(+38) од,
- РСЗВ − 793 (+1) од,
- засобів ППО − 535 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 4 957 (+9) од,
- крилатих ракет − 1 529 (+0) од,
- кораблів/катерів – 20 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 8 815 (+23) од,
- спеціальної техніки − 929(+2) од.