Лідер республіканців у Сенаті про допомогу Україні: Американців ввели в оману

Лідер республіканців у американському Сенаті Мітч Макконнелл пояснив, чому в інтересах Сполучених Штатів продовжувати та навіть посилювати допомогу Україні у війні з Росією. Також він поклав відповідальність за те, що підтримка України серед американців, у першу чергу, республіканців, зменшується, як на колишнього президента країни Дональда Трампа, так і на чинного лідера Джо Байдена, повідомляє Голос Америки.

Про це він сказав, відповідаючи на питання Аліни Полякової, президентки та виконавчої директорки CEPA (Центру аналізу європейської політики), під час віртуального форуму "Виграти війну. Виграти мир", організованого цією інституцією.

"Ми стоїмо тут проти Китаю, Росії, Північної Кореї та Ірану. Це вже говорить, що ви на правильному боці. По-друге, ми не втрачаємо жодного американського військового. Українці самі воюють. Щодо нашого ВВП - це справді мала частка, яку ми надаємо для цих зусиль в Україні.

Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи" , – навів аргументи Макконнелл на користь допомоги США Україні.

Крім того, пояснив він, передача Україні озброєння для ведення військових дій сприяє розвитку промислової бази у США, створює робочі місця для американців.

"Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю" , - зауважив він.

І останній його аргумент – захист свободи в Європі сприяє миру на Далекому Сході.

"Є деякі американці, які кажуть, що це далеко від Далекого Сходу, і ось там наші справжні тривоги. Але прем’єр-міністр Японії сказав, що якщо ви хочете надіслати повідомлення президенту Сі, бийте Путіна в Україні. Південні корейці стурбовані, філіппінці стурбовані, австралійці стурбовані. Отже, це справді має величезний вплив на Азію та майбутнє Тайваню" , - сказав він.

На його думку, падінню підтримки продовження допомоги України з боку США серед американців, у першу чергу, сприяє пряма опозиція з боку колишнього президента Дональда Трампа, який має великий вплив на республіканський електорат.

Згідно з одними з останніх опитувань (ABC News/Washington Post), 41% респондентів вважають, що США роблять занадто багато для підтримки України. Частка серед виборців-республіканців, хто так думає становить 58%, а серед демократів - 22%.

"Причиною того, що підтримка серед республіканців падає, є опозиція колишнього президента. Це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що керівництво Конгресу, (лідери комітетів) збройних сил, зовнішніх відносин і розвідки, бюджетних питань – у таборі підтримки українців. Я думаю, що американський народ певною мірою введений в оману. Я не думаю, що вони розуміють факти" , - сказав він.

За його словами, політику чинної адміністрації він загалом підтримує, хоча вважає, що зброя має надходити швидше, а президент - активніше пояснювати політику його адміністрації щодо України.

"Ніхто не має більшої аудиторії, ніж президент. І ось у вас є нинішній президент із великою аудиторією та колишній президент із великою аудиторією. Не дивно, що колишній президент має більший вплив на республіканців" , - зауважив Макконнелл.

Також він розповів історію свого батька, який воював у Другій світовій війні та зіткнувся із росіянами – тоді солдатами Радянського Союзу – в Чехословаччині.