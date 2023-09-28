"Шахеди" атакували Кіровоградщину, є влучання − ОВА
Уночі 28 вересня "Шахеди" атакували Кіровоградську область. Зафіксовані влучання, але минулося без постраждалих, повідомляє Українська правда.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "Шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання", – повідомив він.
У ОВА зазначили, що на місці працюють відповідні служби.
За даними Райковича, минулося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.