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"Шахеди" атакували Кіровоградщину, є влучання − ОВА

"Шахеди" атакували Кіровоградщину, є влучання − ОВА
Фото: ГУР

Уночі 28 вересня "Шахеди" атакували Кіровоградську область. Зафіксовані влучання, але минулося без постраждалих, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив﻿ голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину "Шахедів" над областю знищено. Проте є й влучання", – повідомив він.

У ОВА зазначили, що на місці працюють відповідні служби.

За даними Райковича, минулося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

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