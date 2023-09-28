Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Британії у Києві

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із новопризначеним міністром (державним секретарем) з питань оборони Великої Британії Грантом Шаппсом, який перебуває з візитом у Києві.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Офісу президента.

Президент подякував Великій Британії за потужну фінансову, оборонну та гуманітарну підтримку України під час війни.

"Дякую від імені всієї країни за все те, що ви для нас робите. Ми вдячні за вашу допомогу – військову, фінансову, гуманітарну. Дуже дякую, що ми можемо покладатися на вас" , – сказав президент. ﻿

Зеленський високо оцінив рівень співпраці зі Сполученим Королівством в оборонній сфері, що дає змогу суттєво розширювати спроможності української армії на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї.

Співрозмовники також обговорили питання посилення української ППО, що особливо важливо напередодні зимового періоду.

Окремо було відзначено ухвалення "Групою семи" на Вільнюському саміті НАТО Спільної декларації про підтримку України та початок переговорів із Великою Британією про укладення відповідної двосторонньої угоди щодо безпекових гарантій для України.