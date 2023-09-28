В "Укренерго" підрахували, скільки коштує відновлення енергосистеми

"Укренерго" залучило понад мільярд доларів від західних партнерів на ремонт енергетичної інфраструктури, але ще може потребувати кілька сотень мільйонів, щоб відновити енергосистему повністю. Про це розповів голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, повідомляє Громадське радіо.

"Більшу частину своїх потреб ми вже профінансували, думаю, що ще декілька сотень мільйонів може знадобитися для того, щоб не тільки відновити об’єкти в тому форматі, у якому вони були, а також відбудовувати їх в більш сучасному форматі" , — сказав Кудрицький.

Він зауважив, що ця сума не включає можливих інвестицій, які будуть необхідні після деокупації всіх українських територій, включаючи Крим і Донбас.