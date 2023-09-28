В Україні запустили ще 5 свердловин з видобутку газу

"Укргазвидобування" оголосило про запуск ще 5 свердловин з додатковим видобутком 500 тисяч кубометрів газу на добу - 4 з 5 свердловин пробурені на "старих" родовищах віком 45-55 років, ще одна - повністю нова, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що вперше газ із нової свердловини надійшов у газотранспортну систему України цього місяця.

"Щоб досягти наших цілей з нарощення видобутку ми комбінуємо: використовуємо сучасні технології для відкриття нових покладів на вже виснажених родовищах і збільшуємо інвестиції в дослідження й освоєння нових ділянок" , - заявив т.в.о. генедиректора "Укргазвидобування" Олег Толмачев.

У компанії додали, що з початку роки ввели в експлуатацію 58 нових газових свердловин із сумарним середньодобовим дебітом 5,3 млн кубометрів природного газу.