Держдеп: РФ та КНДР продовжують переговори щодо надання зброї

Державний департамент США висловив занепокоєння обговоренням передачі озброєнь між РФ та Північною Кореєю, що майже напевно продовжувалися під час візиту лідера КНДР Кім Чен Ина до Росії. Про це на брифінгу сказав речник Держдепу США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

Він заявив, що у Держдепі вважають, що дедалі сильніші військові відносини між РФ і КНДР, включаючи додаткові постачання зброї з Північної Кореї до Росії та передача технологій з Росії до КНДР, ще більше підірвуть глобальний режим нерозповсюдження та будуть порушувати резолюції Ради Безпеки ООН, за які голосувала сама РФ.

"Ми неодноразово говорили про це і попереджали, що обговорення озброєнь між Росією і КНДР майже напевно продовжувалися під час візиту Кім Чен Ина до Росії, і ми вважаємо, що вони продовжуються і після цього візиту" , – наголосив Міллер.

"Тому ми закликаємо КНДР дотримуватися того, про що вона публічно заявила, і утриматися від постачання зброї до РФ" , – додав речник Держдепу.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про зростання небезпеки через поглиблення співпраці між Росією і КНДР. Між тим, країни "Групи семи" побоюються, що Росія веде переговори з Північною Кореєю про зброю в обмін на технології для виробництва балістичних ракет.