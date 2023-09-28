В Україні з 1 жовтня не прийматимуть деякі купюри та монети – НБУ

На обмін дрібних монет та банкнот гривні старих зразків до 2003 року, що вилучаються з готівкового обігу, залишилося три дні. Після 30 вересня їх вже не прийматимуть.﻿, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними НБУ, йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

Куди звертатися для обміну

До Національного банку України:

у Києві: Контрактова пл., 2А;

у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;

у Львові: вул. Коперника, 4;

у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;

у Харкові: Театральна пл., 1;

у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

До уповноважених банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ. Актуальну інформацію, в яких відділеннях та філіях можна здійснити обмін, потрібно дізнаватися на офіційних сайтах цих банків.

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати.