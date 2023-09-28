У Нагірному Карабаху оголосили про розпуск невизнаної республіки

Влада невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" (Арцах) оголосила про припинення існування після фактичного встановлення контролю Азербайджану над цією територією.

Про це йдеться в указі "президента" невизнаної республіки, який цитують﻿ вірменські медіа.

"Президент Республіки Арцах Самвел Шахраманян підписав указ про дії, що випливають із ситуації, що склалася після 19 вересня 2023 року" , – йдеться в указі.

Згідно з указом, таке рішення ухвалили у зв'язку зі "складною військово-політичною ситуацією", враховуючи домовленість, досягнуту за посередництвом "російського миротворчого контингенту" з представниками Азербайджану про те, що забезпечується вільний тадобровільний виїзд жителів Нагірного Карабаху, включаючи військовослужбовців, які склали зброю, зі своїм майном на їхніх транспортних засобах Лачинським коридором (це єдиний шлях, який з'єднує Вірменію з Карабахом).

Також в указі місцевим жителям радять ознайомитись з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном, щоб самостійно ухвалити рішення щодо можливості перебування у Нагірному Карабаху.