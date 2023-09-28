Росіяни готуються до наступу на Лимано-Куп'янському напрямку – речник ЗСУ

Куп'янському напрямку після певного затишшя. До бойових дій на цій ділянці фронту долучається ворожа 25-а армія, хоча в неї фіксуються проблеми із забезпеченням технікою та особовим складом. Про це заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, в ефірі телемарафону, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Офіцер зазначив, що на Лимано-Куп'янському напрямку зараз значно зросла кількість авіаційних ударів противника.

"Таким чином 21 раз він (ворог, - Ред.) застосовував свої штурмовики Су-35 та гелікоптери Ка-52 поблизу Сіверська та Серебрянського лісництва, куди прийшлося найбільше ударів з авіації противника. Також 517 обстрілів завдав ворог по позиціях ЗСУ. Відбулося 2 бойових зіткнення" , - сказав представник Східного угруповання військ ЗСУ.

Євлаш додав, що зараз російські загарбники потихеньку починають відновлювати свої бойові зіткнення на цьому напрямку.

"Раніше ми фіксували затишшя. Противник укріплював свої фортифікаційні споруди, закінчував (їх)" , - пояснив офіцер.

За його словами, наразі у бій вже долучається 25-та загальновійськова армія РФ.