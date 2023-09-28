У Криму вночі перекриють Керченський міст

Автомобільний рух Керченським (Кримським) мостом перекриють на дев'ять годин – з 21:00 28 вересня до 06:00 29 вересня. Про це заявили у російському Мінтрансі, повідомляє Крим Реалії.

"28 вересня на автопідходах до Кримського мосту плануються обмеження руху транспорту з повним закриттям автодорожньої частини мосту на період з 21:00 до 06:00 29 вересня у зв'язку з проведенням відновлювальних робіт" , - йдеться в повідомленні.

14 вересня віцепрем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін заявив про відновлення руху ділянкою Керченського мосту, зруйнованої після вибухів 17 липня. За словами російського чиновника, попереду заміна другої прогонової будови. Відкрити рух мають намір до 1 листопада.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська окупаційна влада пояснює це стріляниною по "українським безпілотникам", "роботою ППО" або вченнями військових РФ.

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