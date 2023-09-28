Сили оборони закріплюються на рубежах біля Вербового – речник ЗСУ

Українські військові закріплюються на позиціях у районі Вербового Запорізької області, а російські військові там перебувають в обороні. Про це заявив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, повідомляє Радіо Свобода.

"Йде наше закріплення на відповідних рубежах. Щоб ми могли рухатися вперед, ми повинні добре закріпитися, щоб, не дай Бог, ворог не вдарив нам десь у фланг або не проломив нашу оборону і не зайшов з іншого боку, щоб для наших військ, які наступають, не було проблем.

Вони (російські військові – ред.) стоять в обороні. Інколи намагаються відволікати нас від наступу своїми вилазками, це досить невеликі групи, зазвичай, без техніки. Але ворог намагається відбити свої позиції, то зліва, то справа" , – сказав Штупун.

За словами речника, російська армія щодня втрачає 150-200 людей на цьому напрямку і через великі втрати не встигає вивчити місцевість.

"Тиждень чи півтора тому була анекдотична ситуація, коли російський танк намагався вибити позиції, штурмувати. За ним їхала піхота на бронетехніці. Танк підірвався на своїй же міні, російській. А потім висадився десант і його накрили свої ж системи залпового вогню. Тому противник не завжди орієнтується на місцевості" , – розповів Штупун.

Речник Таврійського напрямку також зазначив, що на вбитих російських військових фіксують шеврони приватної військової компанії "Вагнер". Однак впевненості, що ці люди справді є "вагнерівцями" немає.

"Ми фіксуємо на російських мертвих солдатах, на трупах, шеврони "Вагнера". Але чи це справді є якісь "вагнерівці", ми сказати не можемо, тому що ці шеврони досить розповсюджені у російській армії. Тобто їх носять ті, хто якось хоче показати, що він причетний до "Вагнера" , – сказав Штупун.

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