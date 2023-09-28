У РФ паралізувало систему бронювання в аеропортах через DDOS-атаку

28 вересня в Росії стався глобальний збій системи бронювання в аеропортах. ﻿, повідомляє Економічна правда.

Першою про глобальний збій систем реєстрації на рейси заявила авіакомпанія "Аерофлот". Пізніше про труднощі з реєстрацією в аеропортах оголосили авіакомпанії "Россия" і "Победа".

"Победа" уточнила, що проблеми спостерігаються в роботі сервісів бронювання квитків і послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах.

"Реєстрація в аеропортах відбувається в ручному режимі. Просимо приїжджати в аеропорт заздалегідь" , - додали в компанії.

Проблему пояснюють хакерською атакою, яка паралізувала систему бронювання авіаквитків у Росії. Нібито на систему "Леонардо" йде масована DDOS-атака з-за кордону, повідомили в держкорпорації "Ростех", яка є оператором системи.