У РФ паралізувало систему бронювання в аеропортах через DDOS-атаку
28 вересня в Росії стався глобальний збій системи бронювання в аеропортах. , повідомляє Економічна правда.
Першою про глобальний збій систем реєстрації на рейси заявила авіакомпанія "Аерофлот". Пізніше про труднощі з реєстрацією в аеропортах оголосили авіакомпанії "Россия" і "Победа".
"Победа" уточнила, що проблеми спостерігаються в роботі сервісів бронювання квитків і послуг, онлайн-реєстрації та реєстрації в аеропортах.
"Реєстрація в аеропортах відбувається в ручному режимі. Просимо приїжджати в аеропорт заздалегідь", - додали в компанії.
Проблему пояснюють хакерською атакою, яка паралізувала систему бронювання авіаквитків у Росії. Нібито на систему "Леонардо" йде масована DDOS-атака з-за кордону, повідомили в держкорпорації "Ростех", яка є оператором системи.
"Найближчим часом система знову запрацює в штатному режимі", - ідеться в повідомленні.