Успіхи ЗСУ в Чорному морі допомагають новому зерновому коридору – NYT

Завдяки успішним атакам на російські судна в Чорному морі Україні все частіше вдається отримати там певний контроль, попри блокаду портів з боку РФ. Про це йдеться в матеріалі The New York Times, повідомляє Новое время.

Журналісти нагадують, що за останні тижні новим зерновим коридором вдалося пройти сімом вантажним українським суднам. На думку аналітиків, здатність кораблів ходити попри погрози Москви може бути наслідком нової здатності Києва вражати російські військові кораблі й потенційно стримувати їх від наближення до українських вод.

Ще одним можливим стримувальним фактором NYT називає те, що судна опиняються на західному узбережжі Чорного моря біля країн-членів НАТО, які допомагають відстежувати активність росіян у морі за допомогою повітряного патрулювання. Журналісти пишуть, що агресивні дії Росії там, найімовірніше, викликали б засудження і "загрожували б ескалацією війни".

За словами старшої аналітикині американського Центру морської стратегії Теї Данлеві, останні удари ЗСУ по кораблях РФ показали, що "Україна займає дедалі більш наступальну позицію в Чорному морі" й існує "зв'язок між успіхом коридору" і цією військовою кампанією. Вона загадала про серпневу атаку на великий десантний корабель "Оленегорский горняк" в Новоросійську й те, наскільки далеко розташована ця ціль.

"Це важливий фактор стримування, оскільки він тримає російські судна на відстані", — наголосила Данлеві.

Керівник Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко, заявив, що його група зафіксувала цього року понад 35 атак на Севастополь, серед яких і нещодавні удари по ВДК "Мінськ" і підводному човну "Ростов-на-Дону", а також штаб Чорноморського флоту РФ. За його словами, відтоді Москва передислокувала частину свого флоту до Новоросійська, який лежить на східному березі Чорного моря і перебуває поза зоною досяжності багатьох озброєнь України.