Міністр оборони Франції у Києві: обговорить військову допомогу

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню прибув до Києва. Чиновник проведе зустріч з українським колегою Рустемом Умєровим та міністром зі стратегічних галузей промисловості Олександром Камишіним, у ході якої сторони обговорять військову допомогу Україні.﻿ Про це повідомляють The Guardian та 20minutes.fr, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Французький міністр після прибуття в українську столицю у п'ятницю 28 вересня відвідав у центрі Києва меморіал загиблим під час російського вторгнення та поклав вінок.

За даними французьких ЗМІ, Лекорню в Києві розповість про еволюцію французької допомоги нашій країні для відбиття широкомасштабної військової агресії РФ.

Visite ce jeudi 28 septembre du Ministre français des Armées, @SebLecornu à #Kyiv, accompagné de l'ambassadeur de ???????? en ???????? @GaelVeyssiere. La journée débute par un moment émouvant de recueillement devant le Mur des Héros. pic.twitter.com/x1rukj5mLm — La France en Ukraine ???????????????? (@FranceenUkraine) September 28, 2023

Разом із головою Міноборони Франції також до Києва прибули представники двох десятків підприємств оборонної промисловості для обговорення допомоги Україні та промислового партнерства.

Зазначається, що представники близько двадцяти французьких компаній, що спеціалізуються на виробництві бронетехніки, артилерії, безпілотних літальних апаратів, кібернетичного та розмінного забезпечення, мають обговорити та підписати партнерські відносини з представниками української промисловості.

Нагадаємо, у середині літа глава МЗС Катрін Колонна заявила, що Франція посилить допомогу Україні, і готуються нові поставки.

Наприкінці серпня посол України у Франції Вадим Омельченко заявив, що Україна отримала всі ракети далекого радіусу дії SCALP, які Франція обіцяла надати в рамках першої партії.