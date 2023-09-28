У Молдові знайшли уламки ракети в озері

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило про виявлення в озері поблизу міста Аненій-Ной на південному сході країни уламків ракети.﻿ Про це йдеться у повідомленні відомства, повідомляє Європейська правда.

Уламки виявили 27 вересня. МВС вжило спеціальних заходів для захисту озера Харбовець, після того, як в ньому виявили залишки ракети.

Наразі доступ людей до цього району заборонений, поліція забезпечує охорону периметра. На місці працюють співробітники Нацполіції, екстрених служб, карабінери та прикордонники.

Також на місці присутні фахівці Bombteh з IGP. Вони аналізують оптимальне рішення для вилучення вибухівки, виходячи з гіпотези, що компонент з вибуховим матеріалом буде знайдений на дні озера.

Міністр внутрішніх справ Адріан Ефрос також присутній на місці.

В МВС уточнили, що небезпеки для населення немає, територія ізольована, а перші будинки розташовані на відстані 1 кілометра від небезпечної зони.

Місцеві жителі повідомили владі, що в озері поблизу вони помітили деякі компоненти, які могли походити від ракети, що, можливо, впала в цій місцевості. Влада підтвердила, що це уламки ракети, і фахівці визначать її тип і походження.