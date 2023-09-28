Під Бахмутом знищили приблизно дивізіон окупантів артсистем – речник ЗСУ

На Бахмутському напрямку Сили оборони активно нищать артилерійські системи російських окупантів.﻿ Про це заявив ﻿керівник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Противник продовжує наносити артилерійські обстріли вздовж всієї лінії зіткнення у смузі відповідальності Східного угруповання військ. За минулу добу на Бахмутському напрямку понад 500 разів противник гатив зі своїх артилерійських систем, як ствольних, так і реактивних. Застосовував 4 рази свою армійську і тактичну авіацію, відбулось 5 бойових зіткнень.

Нам вдалося ліквідувати 134 окупанти на цьому напрямку та низку артилерійських систем і важких броньованих систем противник: це і БМП, це і "Нона-С", "Мста-Б", також "Піон" — одна з найпотужніших установок, яка є на озброєнні в Російської Федерації. Також знищили 4 "Гіацинти" та 4 гармати "Д-30" , – заявив він.

Він додав, що минулого дня ЗСУ також знищили приблизно дивізіон ворожих артилерійських систем (підрозділ в якому міститься 12-24 артсистем – ред.) на Бахмутському напрямку.

Крім цього Сили оборони виявляють і склади з російськими боєприпасами. Так за минулу добу на Бахмутському напрямку було знищено 7 складів. Вдало працюють і українські підрозділи РЕБ.

За минулу добу було зірвано 258 завдань БПЛА противника, також знищено 4 FPV дрони, 3 БПЛА типу ZALA та "Орлан-10".