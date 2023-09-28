Літак РФ у Пхеньяні викликає побоювання щодо угод зі зброєю – ЗМІ

Російський військовий VIP-літак приземлився в Пхеньяні цього тижня, через кілька днів після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин здійснив рідкісну поїздку до свого сусіда для переговорів, які, ймовірно, були зосереджені на постачанні зброї.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Дані відстеження FlightRadar24 показують, що Іл-62М ВПС Росії вилетів із Москви до Пхеньяну і прибув у вівторок вранці. Бортовий номер літака вказує на те, що це був той самий літак, який Росія відправила до Північної Кореї в серпні, лише через кілька днів після того, як міністр оборони Сергій Шойгу вирушив до Пхеньяна, де Кім показав йому озброєння.

Дані FlightRadar24 також вказують на те, що літак повернувся до Росії у четвер після дводенного перебування на землі у Північній Кореї.

Спеціалізована служба NK News, яка помітила прибуття літака, заявила, що тиша навколо польоту може вказувати на те, що на борту були військові чиновники для переговорів про передачу зброї чи технологій.

Північна Корея практично не мала міжнародного повітряного сполучення з того часу, як вона закрила свої кордони на початку пандемії на початку 2020 року. Прибуття до Москви двох рейсів менш ніж за два місяці підкреслює співпрацю між двома країнами, які зблизилися, оскільки США та їхні партнери намагалися ізолювати їх за допомогою міжнародних санкцій.

Цього місяця Кім провів близько тижня в Росії, де провів зустріч із Володимиром Путіним у російському космодромі "Восточный". Він отримав від президента РФ обіцянку надати допомогу у створенні супутників та їхньому запуску на російських ракетах.

Постачання зброї

США протягом кількох місяців звинувачували Кіма у постачанні зброї та боєприпасів для допомоги Путіну у війні проти України, а прес-секретар Пентагону заявила, що звернення Кремля за допомогою до Північної Кореї є ознакою розпачу.

США заявили, що хоча така зброя, як артилерійські снаряди і ракети, допоможе Росії, вона навряд чи змінить ситуацію в полі бою. Продажі можуть також забезпечити Північній Кореї новий потік доходів для економіки, ізольованій від більшої частини світової торгівлі.

У ході візиту до Росії Кім відвідав військові об'єкти, зокрема заводи з виробництва винищувачів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що "Росія відчайдушно намагається знайти обладнання, матеріали і технології для своєї агресії проти України, а КНДР, шукає допомоги для зміцнення і просування своїх власних ракетних програм".

Північна Корея, можливо, розглядає можливість передачі технологій матеріалів подвійного призначення, які можна було б доставляти під видом допомоги її цивільним космічним та ядерним програмам відповідно до міжнародних норм. Але ці предмети також можуть бути використані для розширення можливостей Північної Кореї щодо створення ракет та ядерних бомб – порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.

Наступний офіційний візит між двома країнами очікується у жовтні, коли міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідає Пхеньян.