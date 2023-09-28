"Укренерго": Окупанти пошкодили ТЕС на півдні під час обстрілів

Ввечері, 27 вересня, внаслідок масованого обстрілу ворогом зазнала пошкоджень теплова електростанція в південному регіоні. Про це йдеться в повідомленні НЕК "Укренерго", повідомляє ЛігаБізнес.

Через обстріли з боку окупантів є нові пошкодження в мережах обленерго Донеччині, Запоріжжя, Миколаївщини, Одещини, Харківщини, Херсонщини, Чернігівщини.

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 404 населені пункти.

На Донеччині також знеструмлено два вуглевидобувних підприємства.

Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом електроенергії також обмежувалась робота вітрових та сонячних електростанцій в денні години з 10:30 до 15:20.

Сьогодні триває імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 131 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 54 МВт. Водночас експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 5 305 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 430 МВт.