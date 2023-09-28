В ISW прокоментували повернення "вагнерівців" на війну проти України

Українські й російські підтвердження щодо переміщення деяких колишніх найманців ПВК "Вагнер" у район Бахмута на Донеччині свідчать про те, що угрупованню важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Радіо Свобода.

Аналітики зауважили, що 26 вересня російський воєнний блогер заявив, що призначення нового командувача "Вагнера" спричинило відтік найманців до структур, пов’язаних з Міністерством оборони Росії.

27 вересня речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив присутність 500 колишніх "вагнерівців", які діють у рамках формувань Міноборони Росії, в районі Бахмута. За його словами, цього особового складу недостатньо для зміни ситуації на полі бою.

"Український оператор безпілотника, який, як повідомляється, працює в районі Бахмута, повідомив, що особовий склад «Вагнера» змінив командирів і повернувся в район Бахмута, щоб компенсувати постійну нестачу персоналу в цьому районі. Поетапне розгортання колишнього персоналу "Вагнера" на будь-якій ділянці лінії фронту навряд чи матиме якийсь значний стратегічний чи навіть локальний вплив на поле бою в Україні" , – заявили в ISW.

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