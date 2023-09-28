У Польщі розкритикували заступника міністра економіки України

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що слова заступника міністра економіки, торгового представника України Тараса Качки шкодять як українцям в Польщі, так і українським аграріям, повідомляє Європейська правда.

Напередодні Качка розповів, за яких умов Київ готовий відкликати ініційовану в СОТ процедуру щодо вирішення зернової суперечки.

У четвер Роберт Телус, посилаючись на ці його заяви, оцінив, що Тарас Качка нібито в черговий раз намагається обдурити Польщу.

"Це людина, заяви якої свідчать про те, що він дуже не любить Польщу, тому що якщо порівнює Польщу з Росією – це боляче" , – додав він.

"Якщо Польща гарантує... Що ви маєте на увазі під "якщо"? Це те, що я також можу сказати в стилі Качки, хоча я не кажу це так, що якщо Україна не відкличе (свою скаргу до СОТ. – Ред), ми не сядемо за стіл переговорів. Ви бачите, що це політична слабкість цієї людини, адже ми повинні говорити про майбутнє і намагатися знайти рішення" , – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи, на його думку, з огляду на попередні заяви Качки, їх слід не сприймати серйозно, міністр сільського господарства сказав, що він "перестає сприймати їх серйозно".

"Занадто багато було тих слів, які були негативними, від яких він потім відступив. Я не сприймаю їх серйозно, але вважаю, що вони шкодять. Насправді вони не шкодять політикам – тому що ми політики і знаємо, що є певні ігри, назвемо це так – але вони шкодять суспільству, тому що, зрештою, польське суспільство все більш і більш прохолодно дивиться на допомогу Україні", – оцінив Телус.

Телус підкреслив, що, на його думку, слова Качки шкодять не лише українцям, які проживають у Польщі, але й "справжнім українським фермерам, а не олігархам, тому що він цими заявами служить лише олігархам".

У середу очільник польського аграрного відомства поспілкувався в режимі онлайн з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським. Телус повідомив, що розмова стосувалася питання транспортування та продажу зерна, а також нових процедур, які пропонує Україна, коли йдеться про імпорт сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу або за межі ЄС.