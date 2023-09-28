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Повністю зруйновані Кліщівка та Андріївка: оприлюднили фото

Фотожурналісти Владислава та Костянтин Ліберови оприлюднили знімки захопленого росіянами Бахмута, а також деокупованих селищ Кліщіївка та Андріївка на його флангах, повідомляє Українська правда.

Фото опублікували в Instagram.

Про деокупацію Андріївки офіційно повідомили 15 вересня. Водночас 3-тя штурмова бригада наголосила, що село вщент зруйноване. 18 вересня бійці підняли прапор України над Андріївкою.

Про звільнення Кліщіївки повідомили 17 вересня.

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