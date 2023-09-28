Мінфін: Охочих виділяти гроші Україні дедалі менше

Все менше країн Заходу хочуть продовжувати фінансувати потреби бюджету України. Але Київ має багато аргументів, щоб вимагати підтримку.﻿ Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде. І це не означає, що ми припинили працювати" , - сказав він.

За його словами, у цьому році Україна гарантовано отримає близько 42 млрд доларів для фінансування зовнішніх потреб дефіциту бюджету. Він висловив сподівання, що українська влада зможе зробити, щоб це було гарантовано і в наступному 2024 році.

"Це не просто, це складно. З кожним місяцем багато питань щодо того наскільки платники податків тих країн готові нас фінансувати" , - розповів міністр фінансів.

Він зазначив, що це діалог, та дискусія.

"Ми показуємо переваги, ми показуємо що буде, якщо вони не будуть давати нам кошти. Ми показуємо наслідки й ту шалену роботу, які роблять наші ЗСУ, стримуючи одну з найбільших армій світу. І це також є аргументом" , - додав він.

Марченко сказав, що Україна "фактично є форпостом всього цивілізованого демократичного світу, який бореться за цінності, за незалежність".

"І я вважаю, що в нас є досить аргументів і підстав не просто просити підтримку, а вимагати підтримку. І ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила вчасно і у повному обсязі" , - сказав голова Мінфіну.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомоги на суму 41,4 млрд доларів. Така сума закладена в проекті бюджету.

Серед планів макрофінансова допомога ЄС - 9 млрд доларів, кредит МВФ за програмою EFF - 5,4 млрд доларів, кредит Міжнародного банку реконструкції та розвитку - 2 млрд доларів, допомога уряду США та інших офіційних кредиторів - 25 млрд доларів.