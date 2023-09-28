У Німеччині дали дозвіл на спільне підприємство з "Укроборонпромом"

Федеральне антимонопольне відомство Німеччини дало дозвіл на створення спільного оборонного підприємства з українським концерном "Укроборонпром", повідомляє Європейська правда.

Спільне підприємство, що базуватиметься в Києві, займатиметься будівництвом та обслуговуванням військових транспортних засобів.

За словами голова відомства Андреаса Мундта, внаслідок створення цього підприємства в Німеччині не буде жодних бар'єрів для конкуренції.

Раніше повідомлялося, що німецька збройова компанія Rheinmetall має намір розпочати обслуговування танків в Україні.

Як відомо, Rheinmetall створює виробниче підприємство в Україні разом з українською державною компанією "Укроборонпром" і матиме в ньому мажоритарний пакет акцій.

З виробничої лінії в Україні сходитимуть боєприпаси, бронемашини, а також основні бойові танки Panther. Згодом планується, що завод вироблятиме до 400 бойових танків на рік та ремонтуватиме бронемашини Fuchs.