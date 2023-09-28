Столтенберг пообіцяв Зеленському "докласти зусиль" для посилення ППО України

Президент Володимир Зеленський заявив, що обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом питання посилення протиповітряної оборони України перед зимою, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав на пресконференції з генсеком у Києві

Він розповів, що обговорив з генсеком ключові оборонні питання, ситуацію на полі бою, потреби українських воїнів.

За словами Зеленського, потрібно тиснути на агресора, щоб Росія відступала.

"Необхідне посилення повітряного щита України. Ми обговорили ситуацію у зв’язку з очікуваними атаками на енергоінфраструктуру України" , – сказав президент і додав, що просив про збільшення постачання систем ППО державами-партнерами.

За його словами, генсек НАТО пообіцяв докласти зусиль, щоб такі постачання збільшувалися.