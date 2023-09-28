США офіційно передали українській стороні пропозиції по реформах

Посол Сполучених Штатів Америки (США) Бріджит Брінк офіційно передала українській стороні пропозиції Вашингтона щодо реформ. Своєю чергою, Київ представив Штатам своє бачення з цього питання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Чиновник зазначив, що американському послу Брінк передали Концепт посилення стійкості демократії в Україні.

"Цей документ розроблений за ініціативи президента Володимира Зеленського та погоджений, зокрема, з керівниками антикорупційних структур в Україні" , - пояснив глава українського уряду.

Шмигаль додав, що для реалізації цього Концепту Україна планує разом з усіма партнерами створити єдиний План реформ для посилення стійкості демократії, який "об'єднає в собі всі потреби щодо позитивних перетворень у різних сферах".

Зі свого боку пані посол офіційно передала для обговорення пропозиції США щодо реформ в Україні.

"Ми вірні нашому шляху реформ, які змінюють нашу країну на краще та наближають вступ України до ЄС і НАТО" , - наголосив Шмигаль.

Прем'єр додав, що обговорив із Брінк пряму бюджетну підтримку з боку США, спільну роботу в межах Координаційної платформи донорів, посилення захисту українського неба та допомогу для енергетичного сектору нашої держави.

Список реформ для України від США

На початку цього тижня з'явилися повідомляння ЗМІ про те, що заступник радника Білого дому з нацбезпеки з питань міжнародної економіки Майк Пайл відправив Україні лист із переліком реформ, які вона має провести для продовження отримання допомоги.

Реформи стосувалися функціонування антикорупційних органів (САП, НАБУ, НАЗК), Вищої ради правосуддя, загалом судової гілки влади, а також наглядових рад державних підприємств.

Пізніше в посольстві США в Україні підтвердили, що дійсно Вашингтон передав українській стороні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу.

При цьому раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначав, що Україна хоче обговорити з союзниками формування єдиної карти реформ для отримання фінансової допомоги.

Як раніше зауважили в Білому домі, переданий від Штатів список пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції України в Європу не є умовою подальшої військової допомоги країні.