У Кабміні розповіли, на якому етапі підготовка до переговорів про вступ до ЄС

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є загальний консенсус щодо відкриття переговорів про вступ між Україною і Євросоюзом, але ухваленню остаточного рішення передуватиме робота зі столицями, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала під час 2nd EU Accession Exchange Forum, організованого центром "Нова Європа".

Стефанішина зазначила, що стратегія, спрямована на те, щоб Україна рухала порядок денний, довела свою ефективність. З огляду на прогрес, який Україна змогла показати у виконанні семи рекомендацій, за її словами, не залишилось простору для дискусій і сумнівів у тому, що розширення буде позитивним.

"Коли Єврокомісія випустить свою доповідь, ми повинні будемо працювати індивідуально з державами-членами. І на кожному етапі шляху, кожна держава-член може ставити власні питання, які не обов’язково стосуватимуться семи рекомендацій, щоб збудувати консенсус перед груднем 2023 року" , – зазначила віцепрем’єрка.

"Так, є консенсус щодо того, що переговори про вступ для України можуть бути відкриті. Тут є загальний консенсус всіх держав-членів, навіть тих, хто більше виступає за Західні Балкани чи навіть за Грузію. Але всі розуміють, що перед тим, як ухвалювати рішення щодо цих країн, має бути ухвалене рішення щодо України" , – пояснила вона.

За її словами, ця ситуація кардинально відрізняється від тієї, яка була, коли Україна прагнула отримати статус кандидата на вступ.

"Зараз всі розуміють, що жодне інше рішення не може бути ухвалене, якщо не прийняте рішення щодо України" , – сказала Стефанішина.

Єврокомісія, ймовірно, опублікує доповідь з оцінкою успіху України у реалізації кандидатських рекомендацій в останній день жовтня.

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявляла, що Україна до жовтня не виконає на 100% всі сім критеріїв Єврокомісії, однак переговори про вступ все одно почнуться.