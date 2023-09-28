Close button

Податкова презентувала мобільний застосунок "Моя податкова"

Податкова презентувала мобільний застосунок "Моя податкова"
Фото: tax.gov.ua

Державна податкова служба 28 вересня відкрила доступ до мобільного застосунку "Моя податкова", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Моя податкова" - простий і зручний інструмент для отримання електронних сервісів податкової служби для громадян, а також сплати податків з використанням платіжних систем", – пояснили в відомстві.

У розділі "Мої дані" застосунку можна отримати інформацію про:

  • адресу реєстрації та фактичне місце проживання;
  • обʼєкти оподаткування;
  • обовʼязок сплатити суму грошового зобовʼязання (ППР);
  • стан розрахунків з бюджетом.

У розділі "Послуги":

  • направлення запиту на отримання відомостей про суми виплачених доходів;
  • подання Податкової декларації про майновий стан і доходи (податкова знижка).

У розділі "Повідомлення" доступні:

  • квитанції;
  • відомості з Державного реєстру фізичних осіб
  • платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків;
  • інформація з ДРФО про джерела/суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку та військового збору;
  • листи контролюючого органу.

Мобільний застосунок доповнюватимуть новими можливостями відповідно до потреб платників податків. Завантажити застосунок можна завантажити на телефони як на платформі Android﻿, так і iOS﻿.

Новини

Популярні теми форуму

analytics