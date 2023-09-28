Залужний попросив у глави Штабу оборони Британії посилити українську ППО
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на зустрічі з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіним говорив про контрнаступ і потреби українського війська, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив головнокомандувач ЗСУ у Telegram.
"Зустріч із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіним.
Розповів про наші оборонні та наступальні дії на фронті. Обговорили актуальні потреби українського війська. Особливо наголосив на необхідності посилення нашої протиповітряної оборони.
Подякував за цей візит і підтримку України у боротьбі з російською агресією".
Вранці 28 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим міністром оборони Великої Британії Грантом Шаппсом у Києві.