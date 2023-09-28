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В Україні зросло шахрайство, але знизився загальний рівень злочинності - голова МВС

В Україні зросло шахрайство, але знизився загальний рівень злочинності - голова МВС
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас фіксують збільшення випадків шахрайств, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни із сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів упала на 10–15%", – сказав міністр.

Водночас Клименко зазначив, що фіксують зростання шахрайств. Тому, наразі відбувається розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Окрім цього, посилюють обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

Ще одним викликом є боротьба з розповсюдженням наркотиків, додав очільник МВС.

"Тому, разом із партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована в першу чергу на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво й розповсюдження наркотичних речовин", – зазначив він.

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