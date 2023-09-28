В Україні зросло шахрайство, але знизився загальний рівень злочинності - голова МВС
Голова МВС Ігор Клименко заявив, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас фіксують збільшення випадків шахрайств, повідомляє Ділова столиця.
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни із сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів упала на 10–15%", – сказав міністр.
Водночас Клименко зазначив, що фіксують зростання шахрайств. Тому, наразі відбувається розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Окрім цього, посилюють обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.
Ще одним викликом є боротьба з розповсюдженням наркотиків, додав очільник МВС.
"Тому, разом із партнерами наразі оновили підрозділ департаменту боротьби з наркозлочинністю. Його увага спрямована в першу чергу на великі злочинні організації, що безпосередньо впливають на виробництво й розповсюдження наркотичних речовин", – зазначив він.