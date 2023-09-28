В Україні зросло шахрайство, але знизився загальний рівень злочинності - голова МВС

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що рівень злочинності в Україні за час війни знизився до 15%. Водночас фіксують збільшення випадків шахрайств, повідомляє Ділова столиця.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"За всіма основними видами злочинів ситуація контрольована. Якщо порівнювати початок широкомасштабної війни із сьогоднішнім днем, то кількість основних злочинів упала на 10–15%" , – сказав міністр.

Водночас Клименко зазначив, що фіксують зростання шахрайств. Тому, наразі відбувається розширення підрозділів кіберполіції і кримінального аналізу. Окрім цього, посилюють обмін інформацією з відповідними підрозділами СБУ.

Ще одним викликом є боротьба з розповсюдженням наркотиків, додав очільник МВС.