Кордон з ЄС щотижня перетинають близько 250 тисяч українців

Щотижня кордон України з країнами Європейського Союзу перетинає близько 250 тисяч громадян нашої країни, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомила єврокомісар з внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

"Ми маємо більш-менш точно 4 мільйони українців, які скористалися Директивою тимчасового захисту. Ця кількість була стабільною дуже тривалий час. Перетин кордону між Україною і ЄС становить близько 250 тисяч людей на тиждень, при цьому рух більш-менш відбувається в обидві сторони. Є певні сезонні зміни, наприклад, влітку або на Різдво, але це число також, більш-менш, залишається стабільним" , — поінформувала представниця Європейської комісії.

Вона зауважила, що українці були "дуже успішними" в інтеграції у ринки праці.

"Ті цифри, що ми маємо від країн-членів, говорять, що принаймні 750 тисяч (українців) вже працюють і близько 350 тисяч зареєстровані у державних службах зайнятості. Але, ймовірно, ці цифри мають бути дещо більшими, тому що не все доповідається. У багатьох країнах-членах більше половини тих, хто скористався тимчасовим захистом, вже інтегровані в ринок праці. Тож загальна картина є доброю" , — заявила Йоганссон.

Як повідомлялось, Рада ЄС на рівні міністрів внутрішніх справ домовились продовжити механізм тимчасового захисту для біженців з України на один рік – з 4 березня 2024 року до 4 березня 2025 року.