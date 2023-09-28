Мінфін назвав джерела фінансування держбюджету у 2023 році
Найбільшим джерелом фінансування державного бюджету у 2023 році стала макродопомога від Європейського Союзу – 14,7 млрд дол, повідомляє Економічна правда.
Про це свідчать дані Міністерства фінансів станом на 26 вересня.
Найбільшими ресурсами у поточному році є:
- макрофінансова допомога від Європейського Союзу – 14,7 млрд доларів;
- ОВДП – 10,9 млрд доларів;
- гранти від Сполучених Штатів Америки – 9,8 млрд доларів;
- кошти від МВФ у рамках програми розширеного фінансування – 3,6 млрд доларів;
- пільгове фінансування від Канади – 1,8 млрд доларів.
Загальний обсяг зовнішнього фінансування у 2023 році складає 32,6 млрд доларів США, додали у Міністерстві фінансів.
Нагадаємо:
Бюджетний комітет Верховної Ради 19 вересня підтримав за основу і в цілому законопроєкт №10038 про перегляд державного бюджету України на 2023 рік.