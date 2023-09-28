Польща заперечує порушення повітряного простору Білорусі

Оперативне командування Війська Польського офіційно спростувало заяву Мінська про нібито порушення білоруського повітряного простору польським гелікоптером, повідомляє Європейська правда.

У своїй заяві оперативне командування польських збройних сил вказує, що інформація Білорусі про нібито перетин кордону польським вертольотом не відповідає дійсності, що підтверджують дані диспетчерських та радіолокаційних станцій.

"Будь-яка інформація, надана ЗМІ, щоразу ретельно аналізується та детально розслідується. Однак до інформації, яку надають ЗМІ білоруського режиму, завжди потрібно підходити з обережністю і виваженістю, оскільки вона неодноразово була елементом провокації і дезінформувала громадськість", – додали там.

Міністерство оборони Білорусі в четвер увечері заявило, що польський гелікоптер начебто двічі "заглиблювався" в білоруський повітряний простір.

Нагадаємо, що на початку вересня Державний прикордонний комітет Білорусі також стверджував, що польський військовий гелікоптер удень у п’ятницю, 1 вересня, нібито порушив повітряний простір у Берестовицькому районі Гродненської області.

У Варшаві тоді заявили, що перевірять ці твердження, але сприймають їх скептично.