Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв вірчі грамоти від послів 11 країн, у тому числі Угорщини, яка стала першою країною Євросоюзу, яка відновила офіційні контакти з Мінськом після масових протестів 2020 року, повідомляє Ділова столиця.

Лукашенко отримав вірчі грамоти від послів Казахстану, Угорщини, Єгипту, Зімбабве, Екваторіальної Гвінеї, Анголи, Уганди, Камбоджі, Філіппін, Йорданії та Колумбії, повідомляє БЕЛТА.

Зокрема, новим послом Угорщини у Білорусі стала Зіта Ілона Бенчик.

"Угорщина є давнім і надійним другом Білорусі, відносини з яким, пройшовши випробування часом, вибудовуються на прагматичній та взаємоповажній основі... Готові до продовження діалогу з Угорщиною з метою деескалації напруженості в регіоні шляхом вирішення спірних питань лише мирними переговорами" , — зазначив Лукашенко.

Варто зазначити, що Угорщина стала першою країною Євросоюзу, яка надіслала посла до Білорусі з 2020 року. Після фальсифікації президентських виборів та жорстоких придушень масових протестів країни Заходу припинили контакти з білоруським правлячим режимом.