Латвія заборонила мовлення російською мовою суспільними ЗМІ

Сейм Латвії підтримав заборону на ведення мовлення російською мовою суспільними ЗМІ – Латвійським телебаченням і Латвійським радіо – з 2026 року, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє LSM.

"За" проголосували 68 депутатів, ще 10 віддали голоси "проти". Низка депутатів не голосували.

Сейм 28 вересня підтримав Концепцію національної безпеки, незважаючи на категоричні заперечення Ради з суспільних електронних ЗМІ (SEPLP), Латвійського телебачення та Латвійського радіо.

Вони закликали переглянути ту частину документа, що стосується інформаційного простору та передбачає заборону для LTV і LR на створення й поширення контенту російською мовою.

LTV і LR заявили про категоричну незгоду з ідеєю заборони для суспільних ЗМІ створювати контент російською, зазначивши, що ця ідея опинилася в документі без консультацій із самими ЗМІ, наглядовим органом та експертами, і що вона прямо суперечить меті – зміцненню безпеки інформаційного простору країни.

Раніше стало відомо, що Європейський суд з прав людини не побачив дискримінації російськомовної меншини у рішенні Латвії збільшити частку навчання у школах державною мовою.