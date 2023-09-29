Байден назвав Трампа загрозою для демократії у США

Президент Штатів Джо Байден виступив із жорсткими попередженнями про загрози для демократії США, згадавши про екстремістські сили в лавах Республіканської партії, які підтримує експрезидент Дональд Трамп, повідомляє Українська правда.

"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії Трампа на минулих виборах – ред.)" , – сказав Байден.

"Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA. Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо" , – зазначив він.

"Трамп каже, що Конституція дає й ﻿﻿ ому право робити все, що він захоче на посаді президента. Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома" , – заявив американський президент.

Байден натякнув на нещодавню пропозицію Трампа стратити генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів, і сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".

"Ми всі повинні пам'ятати: демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися" , – зазначив президент.