Байден назвав Трампа загрозою для демократії у США
Президент Штатів Джо Байден виступив із жорсткими попередженнями про загрози для демократії США, згадавши про екстремістські сили в лавах Республіканської партії, які підтримує експрезидент Дональд Трамп, повідомляє Українська правда.
"Зараз в Америці відбувається щось небезпечне. Існує екстремістський рух, який не поділяє основні переконання нашої демократії: рух MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії Трампа на минулих виборах – ред.)", – сказав Байден.
"Немає сумнівів, що сьогоднішня Республіканська партія керується і залякується республіканськими екстремістами MAGA. Їхній екстремістський порядок денний, якщо він буде реалізований, докорінно змінить інститути американської демократії, якими ми їх знаємо", – зазначив він.
"Трамп каже, що Конституція дає йому право робити все, що він захоче на посаді президента. Я ніколи не чув, щоб президенти говорили це жартома", – заявив американський президент.
Байден натякнув на нещодавню пропозицію Трампа стратити генерала Марка Міллі, голову Об'єднаного комітету начальників штабів, і сказав, що мовчання республіканців щодо цього коментаря було "оглушливим".
"Ми всі повинні пам'ятати: демократії не обов'язково гинуть під дулом гвинтівки. Вони можуть загинути, коли люди мовчать, коли вони не можуть піднятися", – зазначив президент.
"Я вірю у вільні та чесні вибори і мирну передачу влади. Я вірю, що в Америці немає місця – жодного, жодного, жодного – політичному насильству", – додав Байден.