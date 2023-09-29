У РФ заявили про атаку дронів на Курську область, є знеструмлення
Вранці 29 вересня губернатор російської Курської області Роман Старовойт заявив, що з безпілотників було скинуто вибухові пристрої на підстанцію, в результаті чого знеструмлено населені пункти, повідомляє Українська правда.
"У слободі Білій Білівського району український безпілотник скинув два вибухові пристрої на підстанцію. Один із трансформаторів загорівся. Знеструмлено п'ять населених пунктів і лікарню", – йдеться в повідомленні.
Перед цим Старовойт повідомляв про роботу ППО в Курському районі.
Нагадаємо, 26 вересня сім населених пунктів у Курській області Росії залишилися без електропостачання через атаку нібито українського безпілотника.