ISW: Росіяни знизили темп штурмів на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що останнім часом росіяни знизили темпи наступальних дій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, повідомляє Українська правда.

У звіті вказують, що українські оборонці продовжили наступальні операції під Бахмутом і на заході Запорізької області 28 вересня.

Крім того, за спостереженням аналітиків, останніми днями російські війська знизили темпи своїх локальних наступальних операцій на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна.

Російські та українські офіційні особи все частіше повідомляють про меншу кількість російських наземних атак на Куп'янському та Лиманському напрямках, що свідчить про те, що український контрнаступ відволікає російські сили від лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна та значно послаблює російські наступальні зусилля на цій лінії.

За попередньою оцінкою ISW, російські наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна мали на меті притиснути українські війська до цієї лінії та відволікти їх від більш важливих ділянок фронту.

Проте російська авіація стає все більш активною в Харківській, Луганській і Херсонській областях і, очевидно, менш активною в районах західної частини Запорізької області, де українські війська проводять контрнаступальні операції.

Протягом останнього тижня російські війська все частіше завдавали авіаударів по цілях на західному (правому) березі Херсонської області та по тилових українських наземних лініях зв'язку на Куп'янському напрямку.

Російська авіація продовжує завдавати ударів по тилових українських районах на сході Запорізької області, хоча згадки про те, що вона відбиває українські атаки в прифронтових районах, стали менш регулярними в російських повідомленнях, ніж на початку контрнаступу.

Ключові висновки ISW за 28 вересня