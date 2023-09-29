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ЗСУ за добу знищили понад 300 окупантів і 34 артсистеми – Генштаб

ЗСУ за добу знищили понад 300 окупантів і 34 артсистеми – Генштаб
Фото: Facebook

За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 340 окупантів, а також знищили 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 34 безпілотники та іншу військову техніку ворога.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 277660 (+340) осіб,
  • танків – 4687 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 8972 (+10) од,
  • артилерійських систем – 6409(+34) од,
  • РСЗВ – 794 (+1)  од,
  • засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
  • крилаті ракети – 1529 (+0),
  • кораблі / катери – 20 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
  • спеціальна техніка – 930 (+1).

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