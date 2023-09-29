ЗСУ за добу знищили понад 300 окупантів і 34 артсистеми – Генштаб
За минулу добу українські військові ліквідували приблизно 340 окупантів, а також знищили 34 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 34 безпілотники та іншу військову техніку ворога.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 277660 (+340) осіб,
- танків – 4687 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 8972 (+10) од,
- артилерійських систем – 6409(+34) од,
- РСЗВ – 794 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 536 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4991 (+34),
- крилаті ракети – 1529 (+0),
- кораблі / катери – 20 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8836 (+21) од,
- спеціальна техніка – 930 (+1).