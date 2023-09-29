Навчання на F-16: пілоти вже покращують свою англійську в США
У Техасі вже почалися курси англійської мови для кількох українських пілотів, які прибули для навчання на F-16. Про це сказала на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє Європейська правда.
Речниця у відповідь на запитання "Голосу Америки" про навчання сказала, що у Техасі почалися курси англійської мови для "кількох українських пілотів".
"Навчання з англійської мови буде варіюватися залежно від рівня володіння мовою. Немає точного графіка, коли вони перейдуть від мовних курсів до льотної підготовки, але так – курси англійської почалися", – підтвердила речниця.
Після завершення цих курсів пілоти продовжать спеціалізоване навчання на F-16 в Аризоні.
Речниця також підтвердила, що потенційна зупинка роботи уряду США у разі незатвердження тимчасового бюджету вплине на графік навчання українських пілотів.