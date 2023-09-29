У Пентагоні не можуть підтвердити чи спростувати загибель командувача ЧФ

У Міністерстві оборони США поки не готові підтверджувати чи спростовувати чутки про загибель командувача Чорноморського флоту Росії після українського удару по штабу у Севастополі, повідомляє Європейська правда.

Про це сказала речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

На брифінгу її запитали, чи може Пентагон підтвердити чи спростувати загибель командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова внаслідок українського удару 22 вересня.

"У мене наразі немає підтверджень. Я бачила ці повідомлення, але зараз нічого не можу підтвердити" , – сказала Сінгх.

Як відомо, невдовзі після удару по штабу у Севастополі з’явилися чутки, що загинув у тому числі командувач російського Чорноморського флоту.

25 вересня українські ССО оголосили, що внаслідок атаки загинули 34 офіцери, серед яких командувач ЧФ РФ.

Після того у Росії показали відео з онлайн-нарадою нібито за участі Соколова, та відео, де він дає коментар, але дата зйомки невідома. Після появи цих відео у ССО сказали, що перевірять інформацію про загибель Соколова.